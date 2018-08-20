МИД Украины потребовало от РФ освободить арестованных в оккупированном Крыму после очередных обысков и задержаний Марлена Мустафаева и Зеккия Куламетова.

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с незаконными обысками жилищ и судебными преследованиями граждан Украины Заремы Куламетовой, Рианы Куламетовой, Зеккия Куламетова и Марлена Мустафаева во временно оккупированном Крыму», — говорится в заявлении министерства, передает ATR.

В МИД назвали «никчемными» «судебные» решения в отношении Куламетовых и Мустафаева, и призвал РФ отменить их.

«Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины. Требуем от РФ как оккупационной власти отказаться от дискриминации и репрессий против граждан Украины, Марлен Мустафаев и Зеккий Куламетов, а также все остальные незаконно удерживаемые РФ граждане Украины должны быть немедленно освобождены», — подчеркнули в министерстве.

Напомним: Оккупанты решили "засудить" сразу всю крымскотатарскую семью.