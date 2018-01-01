Министры иностранных дел стран-членов ГУАМ проведут встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом на пресс-конференции, 5 сентября, сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.



По его словам, договоренность о проведении встречи уже достигнута, передает Грузия Online.



По его словам, достигнута договоренность по проведению в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН встречи министров иностранных дел стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, передает Тренд.



Напомним, формат ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) был создан постсоветскими странами в 1997 году на саммите глав государств Европейского союза в Страсбурге.

В настоящее время в организацию входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия.

В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, однако спустя четыре года вышел из него.

Напомним: Украина поднимет вопрос притеснений крымских татар на Генассамблее ООН.