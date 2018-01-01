Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН
|18:42 05.09.2018
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|Грузия
Министры иностранных дел стран-членов ГУАМ проведут встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом на пресс-конференции, 5 сентября, сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
По его словам, договоренность о проведении встречи уже достигнута, передает Грузия Online.
По его словам, достигнута договоренность по проведению в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН встречи министров иностранных дел стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, передает Тренд.
Напомним, формат ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) был создан постсоветскими странами в 1997 году на саммите глав государств Европейского союза в Страсбурге.
В настоящее время в организацию входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия.
В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, однако спустя четыре года вышел из него.
Напомним: Украина поднимет вопрос притеснений крымских татар на Генассамблее ООН.
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