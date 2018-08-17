Состояния украинского политзаключенного Владимира Балуха в оккупированном Крыму ухудшилось
|18:15 05.09.2018
|0 комментариев
|Крым
«У Владимира был приступ сильных болей в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет».
Об этом в среду, 5 сентября, сообщает Крымская правозащитная группа, передает ATR.
Отмечается, что медицинская помощь политзаключенному не оказывается надлежащим образом.
Ранее: “Прокуратура” оккупированного Крыма утверждает, что здоровье Балуха удовлетворительное.
Ещё на эту тему:
10:15 05.09.2018
Берлин продолжит добиваться освобождения Сенцова
Берлин продолжит добиваться освобождения Сенцова
20:25 04.09.2018
Сенцов похудел до 72 кг
Сенцов похудел до 72 кг
12:43 04.09.2018
49% россиян ничего не знают о политзаключенных, 38% из тех кто в курсе хотят оставить Сенцова в тюрьме
49% россиян ничего не знают о политзаключенных, 38% из тех кто в курсе хотят оставить Сенцова в тюрьме
20:10 03.09.2018
Ахтем Сеитаблаев снимет фильм по пьесе Сенцова
Ахтем Сеитаблаев снимет фильм по пьесе Сенцова
17:59 03.09.2018
Проголосовать за петицию Трампу в поддержку Сенцова призывают украинские активисты / Видео
Проголосовать за петицию Трампу в поддержку Сенцова призывают украинские активисты / Видео
07:59 31.08.2018
ЕС призвал РФ немедленно освободить Сенцова
ЕС призвал РФ немедленно освободить Сенцова
21:25 30.08.2018
В ПАСЕ избегают обсуждения темы украинских политзаключенных из-за нежелания раздражать Россию
В ПАСЕ избегают обсуждения темы украинских политзаключенных из-за нежелания раздражать Россию
19:30 28.08.2018
В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира