«У Владимира был приступ сильных болей в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет».

Об этом в среду, 5 сентября, сообщает Крымская правозащитная группа, передает ATR.

Отмечается, что медицинская помощь политзаключенному не оказывается надлежащим образом.

Ранее: “Прокуратура” оккупированного Крыма утверждает, что здоровье Балуха удовлетворительное.