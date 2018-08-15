Оккупанты заговорили о программе переселения жителей Армянска

17:48 05.09.2018 0 комментариев Крым

По мнению бывшего советника «первого вице-премьера» оккупированного Крыма Владимира Гарначука, не существует ни одного варианта сохранить производство в Армянске, где недавно произошла экологическая катастрофа из-за ядовитых испарений завода «Крымский титан».

Гарначук призывает оккупационные власти признать необходимость переселения, чтобы ускорить процесс адаптации местного населения, сообщают Примечания.

«Нет воды — нет производства, нет производства — нет работы. Это инфраструктурная проблема, и чем быстрее об этом скажут людям, и создадут программу переселения из Армянска, тем быстрее люди начнут адаптироваться, нужно создавать нормальную программу переселения населения, где есть вода и занятость», — написал Гарначук на странице в Facebook.

Общественник Владимир Гарначук неоднократно акцентировал внимание общественности на проблеме с водоснабжением северного Крыма.

Так, на основе открытых данных в 2016 году  он прогнозировал, что часть жителей Крыма неизбежно придется отселять на материк из-за растущей нехватки пресной воды. Он считает, что напоить нынешнее население полуострова без Северо-Крымского канала в текущих условиях невозможно. 

Нарастание проблем с пресной водой на севере оккупированного Крыма, о которой не один год говорят общественники и экологи, оккупационные власти упорно игнорировали, лишь недавно серьезность проблемы признал крымский премьер Сергей Аксенов.

Напомним: Жители оккупированного Армянска опровергают версию с кислотонакопителем и покидают город.



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