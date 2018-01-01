В Армении началась проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа

17:21 05.09.2018 0 комментариев Армения

В рамках проведения двусторонних ротных тактических учений началась проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Южного военного округа, соединение в полном составе совершило марш на полигоны «Камхуд» и «Алагяз», где в течение недели пройдет оценка боеготовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений и подразделений связи.

В ходе учений военнослужащие отработают нормативы по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и танков, сходу и в движении, по неподвижным и движущимся целям. Подразделения ротных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи с применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

Двусторонние ротные тактические учения на российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября в дневное и ночное время суток.

Всего к проверке привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

Напомним: В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения.



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