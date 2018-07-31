Безопасность Керченского моста обеспечит компания из Тулы за 3 миллиарда
|16:54 05.09.2018
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|Крым
Инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности Керченский мост оснастит компания ООО «С-ДСУ 111» из Тулы.
Тендер на определение подрядчика был объявлен в августе.
Заявку на участие в нем подала только указанная фирма. Стоимость работ оценили в 2,98 миллиарда рублей, пишут «РИА Новости», передают Аргументы Недели - Крым.
Согласно заключенному с фирмой контракту, все работы должны быть завершены до 20 ноября 2019 года.
Напомним: Правительство страны агрессора уже перечислило на строительство Керченского моста более 200 млрд рублей.
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