Инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности Керченский мост оснастит компания ООО «С-ДСУ 111» из Тулы.

Тендер на определение подрядчика был объявлен в августе.

Заявку на участие в нем подала только указанная фирма. Стоимость работ оценили в 2,98 миллиарда рублей, пишут «РИА Новости», передают Аргументы Недели - Крым.

Согласно заключенному с фирмой контракту, все работы должны быть завершены до 20 ноября 2019 года.

Напомним: Правительство страны агрессора уже перечислило на строительство Керченского моста более 200 млрд рублей.