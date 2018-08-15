О том, что в море, неподалеку от пляжа жилкомплекса «Опера-Прима» в оккупированной Ялте, обнаружен мертвый крокодил.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях, передают Новости Крыма.

Комментируя происшествие, ялтинцы сделали предположение, что бедное животное сбежало из Ялтинского крокодиляриума.

Некоторые комментаторы пошутили, что загрязнение нашего Черного моря способно сгубить кого угодно, даже крокодила: «Какой только заразы в нашем море нет, даже крокодил не выдержал и умер».

О причинах гибели животного не сообщается.