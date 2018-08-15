На ялтинском пляже нашли мертвого крокодила / Фото
|16:27 05.09.2018
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|Крым
О том, что в море, неподалеку от пляжа жилкомплекса «Опера-Прима» в оккупированной Ялте, обнаружен мертвый крокодил.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях, передают Новости Крыма.
Комментируя происшествие, ялтинцы сделали предположение, что бедное животное сбежало из Ялтинского крокодиляриума.
Некоторые комментаторы пошутили, что загрязнение нашего Черного моря способно сгубить кого угодно, даже крокодила: «Какой только заразы в нашем море нет, даже крокодил не выдержал и умер».
О причинах гибели животного не сообщается.
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