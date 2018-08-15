Подразделение по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Черноморского флота РФ уничтожило в Севастопольской бухте диверсионную группу условного противника в рамках планового учения.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России, передает Крым Информ.

По данным пресс-службы, экипаж противодиверсионного катера «Граченок» обнаружил в бухте быстроходную моторную лодку, которая, проигнорировав требование остановиться, продолжала движение.

Для перехвата нарушителя задействовали катера «Грачонок», и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.

В учениях участвовали четыре катера типов «Грачонок» и «Раптор» и около 60 военнослужащих подразделения ПДСС Крымской военно-морской базы.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.

Напомним: Зенитчики ЧФ РФ уничтожили виртуальные крылатые ракеты.