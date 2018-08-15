В Севастопольской бухте спецподразделения ЧФ РФ "ловили диверсантов"
|16:00 05.09.2018
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|Крым
Подразделение по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Черноморского флота РФ уничтожило в Севастопольской бухте диверсионную группу условного противника в рамках планового учения.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России, передает Крым Информ.
По данным пресс-службы, экипаж противодиверсионного катера «Граченок» обнаружил в бухте быстроходную моторную лодку, которая, проигнорировав требование остановиться, продолжала движение.
Для перехвата нарушителя задействовали катера «Грачонок», и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.
В учениях участвовали четыре катера типов «Грачонок» и «Раптор» и около 60 военнослужащих подразделения ПДСС Крымской военно-морской базы.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.
Напомним: Зенитчики ЧФ РФ уничтожили виртуальные крылатые ракеты.
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