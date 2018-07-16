Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают

15:33 05.09.2018 0 комментариев Россия

Россиянам, подозреваемым в отравлении Скрипалей, предъявили обвинения по четырем статьям. В их номере нашли следы «Новичка».

Россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову предъявлены обвинения по четырем статьям: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея и Юлии Скрипалей, а также полицейского Ника Бэйли, хранение и использование отравляющего вещества из класса «Новичок» в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и намеренное причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Ника Бэйли.

Об этом говорится 5 сентября в заявлении на сайте британской Королевской прокурорской службы, передает 

При этом в надзорном органе уточнили, что не собираются обращаться с просьбой об экстрадиции Петрова и Боширова, «поскольку российская конституция не предусматривает выдачи граждан».

Ордер на их арест в странах Европейского Союза уже получен.

При этом глава антитеррористической полиции Великобритании уточнил, что, скорее всего, Петров и Боширов – псевдонимы подозреваемых. У полиции есть некие разведданные об их настоящих именах, но пока эта информация не раскрывается.

Кроме того, как сообщают в британских СМИ, в номере лондонского отеля City Stay Hotel, в котором останавливались подозреваемые, полиция обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок».

По предварительной информации, для отравления Скрипалей использовали флакон духов «Premier Jour» от Nina Ricci. Флакон был изготовлен специально для транспортировки «Новичка».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила: опубликованные фотографии и имена подозреваемых в отравлении Скрипалей ведомству ни о чем не говорят. 

Реакция Москвы последовала за сообщением британской прокуратуры об установлении личностей предполагаемых отравителей.

Представитель МИД призвала британскую сторону, передает 5 сентября РБК, «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций» к практическому взаимодействию.

Имена и лица подозреваемых российской стороне не известны. 

Напомним: В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей.



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