ВСУ отработали ведение радиолокационной разведки, нанесение ударов штурмовой авиацией по надводным и морским целям, перехват и уничтожение истребительной авиацией воздушных целей.

Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье.

Об этом в среду, 5 сентября, сообщает пресс-служба ООС в соцсети Facebook, передает Корреспондент.net.



К тренировке привлекались силы и средства истребительной, штурмовой, транспортной авиации Воздушных сил, армейской авиации Сухопутных войск, части и подразделения зенитных ракетных войск ПС, ПВО СВ, подразделения РТВ, РЭБ и разведки Воздушных сил.

Вооруженные силы отработали ведение радиолокационной разведки, прорыв системы вражеской противовоздушной обороны, нанесение ударов штурмовой авиацией по надводным и морским целям, перехват и уничтожение истребительной авиацией воздушных целей, а также уничтожение вражеских самолетов и ракет зенитно-ракетными войсками ООС.

Авиация работала из основных и оперативных аэродромов в районе Азовского моря.

Напомним: В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины.