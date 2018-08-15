Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье / Видео
|15:05 05.09.2018
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|Крым
ВСУ отработали ведение радиолокационной разведки, нанесение ударов штурмовой авиацией по надводным и морским целям, перехват и уничтожение истребительной авиацией воздушных целей.
Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье.
Об этом в среду, 5 сентября, сообщает пресс-служба ООС в соцсети Facebook, передает Корреспондент.net.
К тренировке привлекались силы и средства истребительной, штурмовой, транспортной авиации Воздушных сил, армейской авиации Сухопутных войск, части и подразделения зенитных ракетных войск ПС, ПВО СВ, подразделения РТВ, РЭБ и разведки Воздушных сил.
Вооруженные силы отработали ведение радиолокационной разведки, прорыв системы вражеской противовоздушной обороны, нанесение ударов штурмовой авиацией по надводным и морским целям, перехват и уничтожение истребительной авиацией воздушных целей, а также уничтожение вражеских самолетов и ракет зенитно-ракетными войсками ООС.
Авиация работала из основных и оперативных аэродромов в районе Азовского моря.
Напомним: В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины.
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