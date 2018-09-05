Атомная подлодка США вошла в Средиземное море / Фото
|14:39 05.09.2018
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|Россия
Ударная атомная подлодка ВМС США Newport News (SSN-750) с крылатыми ракетами вышла из Гибралтара и направилась к восточному побережью Средиземного моря.
"Многоцелевая атомная подлодка USS Newport News вчера вошла в Средиземное море", - сообщил портал Strategic Sentinel, анализирующий вопросы национальной безопасности США.
Курс субмарины опубликовала и служба Navy Vessels, отслеживающая перемещения американских кораблей, передает Российская газета.
Многоцелевая атомная подлодка Newport News - 39-й корабль класса Los Angeles.
Названная в честь города Ньюпорт Ньюс в Вирджиниии подлодка спущена на воду в 1986 году.
Ее длина 110 метров, экипаж 134 человека, вооружение - 12 крылатых ракет Tomahawk вертикального пуска.
В марте Newport News покинула базу ВМС США в Норфолке для планового развертывания в Северной Атлантике.
Субмарина посетила порты Норвегии и Шотландии, а 30 августа прибыла в Гибралтар.
Напомним: 25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море.
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