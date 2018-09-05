Ударная атомная подлодка ВМС США Newport News (SSN-750) с крылатыми ракетами вышла из Гибралтара и направилась к восточному побережью Средиземного моря.

"Многоцелевая атомная подлодка USS Newport News вчера вошла в Средиземное море", - сообщил портал Strategic Sentinel, анализирующий вопросы национальной безопасности США.

Курс субмарины опубликовала и служба Navy Vessels, отслеживающая перемещения американских кораблей, передает Российская газета.

Многоцелевая атомная подлодка Newport News - 39-й корабль класса Los Angeles.

Названная в честь города Ньюпорт Ньюс в Вирджиниии подлодка спущена на воду в 1986 году.

Ее длина 110 метров, экипаж 134 человека, вооружение - 12 крылатых ракет Tomahawk вертикального пуска.

В марте Newport News покинула базу ВМС США в Норфолке для планового развертывания в Северной Атлантике.

Субмарина посетила порты Норвегии и Шотландии, а 30 августа прибыла в Гибралтар.

Напомним: 25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море.