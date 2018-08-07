Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
|14:12 05.09.2018
|0 комментариев
|Молдова
Военнослужащие Национальной армии Молдовы принимают участие в многонациональных учениях Platinum Eagle 2018, которые проводятся 27 августа - 9 сентября в обучающем центре Бабадаг в Румынии.
Республика Молдова представлена 60 военнослужащими из 22-го батальона миротворцев, бригады «Штефан чел Маре» и военной обучающей базы Нацармии, сообщает DESCHIDE.MD.
В этом году Национальная армия участвует в Platinum Eagle 2018 с 14 военными автомобилями HMMWV.
В учениях принимают участие военнослужащие из Болгарии, Молдовы, Румынии, США и Украины.
Напомним: На учениях “Шторм-2018” отработали общие действия флота и авиации.
Ещё на эту тему:
15:10 31.08.2018
В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины
В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
07:59 10.08.2018
Местных жителей и гостей Геническа просят сохранять спокойствие
Местных жителей и гостей Геническа просят сохранять спокойствие
20:59 07.08.2018
Корабли ЧФ России осуществят попытку «захвата» морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии
Корабли ЧФ России осуществят попытку «захвата» морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии
19:13 03.08.2018
Авиация ЮВО заминировала с воздуха черноморское побережье Абхазии
Авиация ЮВО заминировала с воздуха черноморское побережье Абхазии
18:05 02.08.2018
Армия, флот и спецназ тренировались отбивать у врага порт «Южный»
Армия, флот и спецназ тренировались отбивать у врага порт «Южный»
17:10 30.07.2018
Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье
Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье