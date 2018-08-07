Военнослужащие Национальной армии Молдовы принимают участие в многонациональных учениях Platinum Eagle 2018, которые проводятся 27 августа - 9 сентября в обучающем центре Бабадаг в Румынии.

Республика Молдова представлена 60 военнослужащими из 22-го батальона миротворцев, бригады «Штефан чел Маре» и военной обучающей базы Нацармии, сообщает DESCHIDE.MD.

В этом году Национальная армия участвует в Platinum Eagle 2018 с 14 военными автомобилями HMMWV.

В учениях принимают участие военнослужащие из Болгарии, Молдовы, Румынии, США и Украины.

Напомним: На учениях “Шторм-2018” отработали общие действия флота и авиации.