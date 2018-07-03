Параллельно с Rapid Trident в Одесской области начались украинско-румынские военные учения Riverine-2018.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение трех дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам NATO в составе многонациональных катерных тактических групп", - сказано в нем.

Сообщается, что учения будут проходить на участке реки Дунай от Измаила (Одесская область) до Брэилы (Румыния) и продлятся до 6 сентября.

Напомним: На учениях “Шторм-2018” отработали общие действия флота и авиации.