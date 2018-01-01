Временный поверенный в делах Соединённых Штатов Америки в Азербайджанской Республике был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота в связи с незаконной поездкой гражданина США некого Дэна Билзеряна на оккупированные территории Азербайджана.

Гражданин США Д.Билзерян во время своего пребывания на оккупированных территориях применял огнестрельное оружие и совершал иные незаконные действия.

Об этом SalamNews сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Во время встречи до сведения представителя США было доведено, что Д.Билзерян, нарушив Закон о государственной границе Азербайджанской Республики и её Миграционный кодекс, не представив соответствующие документы, в обход установленных контрольно-пропускных пунктов перехода государственной границы проник на оккупированные территории Азербайджана через территорию Армении. Находясь в городе Ханкенди и на других оккупированных территориях, он занимался пропагандой незаконного режима, противоправно приобрёл огнестрельное оружие и в провокационных целях открыл из него показательный огонь по позициям Вооружённых сил Азербайджанской Республики.

Также было также отмечено, что распущенные и невежественные заявления на камеру этого индивида, являющегося гражданином США, затрагивают достоинство и моральные ценности азербайджанского народа и противоречат духу дружеских отношений, существующих между Азербайджаном и Соединёнными Штатами.

Было подчеркнуто, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело и приняла необходимые меры для привлечения Д.Билзеряна к уголовной ответственности в связи с подобными его незаконными действиями.

С азербайджанской стороны было заявлено ожидание, что правительство Соединённых Штатов со всей серьёзностью отнесётся к его обеспокоенности в связи с незаконными действиями Д.Билзеряна и примет необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем граждане США воздерживались от нарушения законов, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права.

Напомним: В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу.