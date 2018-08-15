Зенитчики ЧФ РФ уничтожили виртуальные крылатые ракеты
|12:51 05.09.2018
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|Крым
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Черноморского флота РФ в ходе учений уничтожили виртуальные крылатые ракеты условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, передает Крым Информ.
По данным пресс-службы, условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом. Усложняло задачу то, что скорость полета и высота полета целей, по условиям учений, были разными.
В пресс-службе отметили, что поставленные задачи выполнены успешно благодаря особенностям ракетно-пушечного вооружения комплекса «Панцирь-С» и универсальности поражения целей.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.
Напомним: ЧФ РФ устроил связистам марш-бросок в условиях действия ДРГ.
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