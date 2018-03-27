Украина выиграла тендер $ 40 млн на ремонт и модернизацию турецких вертолетов МИ-17
|12:24 05.09.2018
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|Украина
Украина выиграла тендер на 40 миллионов долларов, по которому отремонтирует и модернизирует 17 вертолетов МИ-17 для турецкой жандармерии.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter, передает День.
Выполнять заказы будут запорожский завод «Мотор-Сич» и ремонтный завод в Конотопе «Авиакон».
«Мы имеем уникальную компетенцию в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией - это наша стратегия », - сказал Аваков.
Ранее в Службе безопасности Украины заявляли, что технологии «Мотор Сич» хотели вывести за границу.
«Мотор Сич» производит двигатели для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.
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