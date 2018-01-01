ВР Украины сегодня рассмотрит ратификацию соглашений с Турцией, Швейцарией и Молдовой

11:57 05.09.2018 0 комментариев Украина

Верховная Рада рассмотрит в среду, 5 августа, законопроекты о ратификации соглашений с Турцией о взаимной защите инвестиций, с Португалией - экономическом сотрудничестве, со Швейцарией и Молдовой - о реадмиссии.

Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованной на официальном сайте, сообщает День.

Первым в повестке дня стоит рассмотрение проекта постановления №8598 о проведении 5 декабря парламентских слушаний на тему: "Образование и наука для обеспечения сбалансированного развития человеческого капитала в Украине".

Далее запланирован проект постановления №8088 о проведении Всеукраинской эстафеты Единение по случаю 100-летия провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

После рассмотрения этих проектов постановлений депутаты перейдут к рассмотрению блока ратификационных законопроектов, среди которых ратификации соглашения с правительством Турецкой Республики о взаимном содействии и защите инвестиций (№0183), с Португальской Республикой - об экономическом сотрудничестве (№0187), с Швейцарской Конфедерацией и Республикой Молдова о реадмиссии (№0192 и №0188).

После этого запланировано рассмотрение проекта постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственная природоохранная политика Украины: состояние и перспективы развития".

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах и ​​фракциях.

 



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