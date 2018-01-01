Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" заявила о подделке документов в деле о шпионаже
|11:30 05.09.2018
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|Молдова
Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан считает, что материалы о её связи с молдавской разведкой были подделаны.
Об этом заявилРБК адвокат Иван Павлов, передает Радио Свобода.
По его словам, после "досконального анализа документов", которые следствие считает доказательством шпионской деятельности Цуркан, адвокаты пришли к выводу, что документы были изготовлены позже указанной в них даты и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации Цуркан.
"Защита не может пока обнародовать подробности, но оставляет за собой право сделать это позже, если следствие откажется проверять эту версию", — подчеркнул Павлов. Он добавил, что Цуркан готова сотрудничать со следствием и дать показания по фигурирующим в деле документам и другим пунктам обвинения.
Карину Цуркан арестовали 19 июня. Она находится в следственном изоляторе "Лефортово".
По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". По словам Павлова, эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу о том, что информация в документе составляла гостайну.
Цуркан вину не признаёт и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными".
Напомним: Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой.
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