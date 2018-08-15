Жители оккупированного Армянска начали покидать свои дома в связи с выбросами неизвестных ядовитых веществ.

В город прибыло очень много силовиков и автобусы, на которых эвакуировали школьников.

"В городе стоит паника, люди уезжают. Начинаются разговоры о мародерстве, и это реальная проблема", - рассказал один из очевидцев событий, приехавший в Армянск к родственникам, передает Новое Время.

По словам местных жителей, первый химический выброс произошел еще 24 августа, однако оккупационные власти игнорировали проблему и начали действовать только сейчас, спустя более чем неделю.

Ранее сообщалось, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал данные о выбросах на заводе Крымский титан в оккупированном РФ Армянске в международные организации.

Напомним: Как "ильменитовые схемы" убивают Северный Крым.