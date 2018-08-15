Жители оккупированного Армянска опровергают версию с кислотонакопителем и покидают город / Видео
|11:05 05.09.2018
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|Крым
Жители оккупированного Армянска начали покидать свои дома в связи с выбросами неизвестных ядовитых веществ.
В город прибыло очень много силовиков и автобусы, на которых эвакуировали школьников.
"В городе стоит паника, люди уезжают. Начинаются разговоры о мародерстве, и это реальная проблема", - рассказал один из очевидцев событий, приехавший в Армянск к родственникам, передает Новое Время.
По словам местных жителей, первый химический выброс произошел еще 24 августа, однако оккупационные власти игнорировали проблему и начали действовать только сейчас, спустя более чем неделю.
Ранее сообщалось, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал данные о выбросах на заводе Крымский титан в оккупированном РФ Армянске в международные организации.
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