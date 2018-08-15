Украина имеет прямое отношение к экологическим катастрофам на севере аннексированного Крыма.

Но дело не в воде (отсутствие осадков действительно привело к пересыханию отгороженной для сброса отходов части Сиваша площадью 42кв км, и попаданию в воздух кислотной пыли, которая превратилась в туман - эта тема используется для восстановления поставок воды по северо-крымскому каналу), пишет на своей странице в facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

В приведенной ниже статье российского издания Примечания говориться о последствиях работы завода «Крымский титан» правда как все российские издания Примечания видят проблемму в отсутствие воды а не в источниках выбросов загрязняющих веществ завода.

Выкачали воду: отчего задымил кислотой «Крымский титан»

Масштабы экологического бедствия на севере оккупированного Крыма превзошли все опасения: кислотное озеро у завода «Крымский титан» накрыло испарениями не только находящийся в 27 км Армянск, но и Украину. Гибнут растения, ржавеют металлы, болеют люди. Причиной стало то, о чем давно предупреждали: пресной воды на Перекопском перешейке не осталось даже под землей.

Сегодня бывший помощник первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета Владимир Гарначук опубликовал видео территории вокруг завода, снятое квадрокоптером.

На нем видны не только кислотонакопитель, чьи испарения, если верить властям, превратили в постапокалипсис жизнь соседнего Армянска, но и огромные площади белого вещества. По всей видимости это фосфогипсовые отходы.

Сам кислотонакопитель оказался не какой-то там промышленной емкостью, а озером площадью 1 кв. км. Рядом – километры полей с разрушенными как после бомбежки строениями и сам завод с красным и белым налетом на крышах.

В правом вернем углу— кислотонакопитель, белое поле— предположительно фосфогипсовые отходы.

Вплотную ко всему этому подступает Сиваш. Если бы красноармейцы штурмовали его сегодня - они бы, наверное, растворились в ядовито-зеленых и оранжевых водах, как сахар в чае.

Но сегодня в этих местах все по-другому: прямо по кислотонакопителю проходит граница с Украиной. Она клином огибает «Крымский титан», оставляя завод, принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, в России.

Сразу за линией границы видны села Херсонской области – Первоконстантиновка, и еще 12 штук. Многие гораздо ближе к кислотному озеру, чем Армянск.

Из Армянска тем временем эвакуируют детей. Так называемые "власти" оккупированного Крыма наконец признали серезность положения.

Правда, выглядит это несколько шизофренически. С одной стороны, чиновники продолжают заверять, что жить в городе безопасно. С другой, марионеточный "премьер" Сергей Аксенов признал: на устранение причины выбросов (сначала говорили, что это хлористый водород, теперь – сернистый ангидрид) уйдет 7 месяцев. Это в лучшем случае. Потому что парит кислотное озеро из-за недостатка пресной воды, которой кислоту положено разбавлять. И не разбавляли ее в нужных объемах уже четыре года – с тех самых пор, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал.

Как уже ранее неоднократно сообщалось, канал питал подземные водоносные пласты, из которых через скважины снабжался водой Армянск и градообразующее предприятие — «Крымский титан». После отключения канала источники воды стали постепенно истощаться и засаливаться.

Первые тревожные сообщения об этом появились еще в 2016 году. Однако «Крымскому титану» для поддержания производственного цикла по прежнему требовалось много пресной воды — и он продолжал качать ее из скважин. По последним данным, бурение ведется уже на глубинах 400 метров.

Для Армянска истощение недр чревато полным прекращением централизованного водоснабжения и переходом на привозную воду. Но если завод остановится — работы в городе не будет и тысячи жителей в любом случае придется переселять. Но куда? Ни денег, ни места, ни рабочих мест для них в оккупированном Крыму нет.

События последней недели показали: помимо обезвоживания городу грозит другая беда.

Риски своей повседневной деятельности руководство завода «Крымский титан» привыкло не афишировать. Не распространялось оно до поры до времени и о том, что нехватка воды чревата выбросами из кислотонакопителя.

Как рассказали сотрудники «Крымского Титана», из-за нехватки воды из скважин на заводе очищают использованную воду и используют по второму кругу, а потом выливают в кислотонакопитель. Но для разбавления кислоты в озере этой воды и этой очистки мало. В результате ночью при перепаде температур над бурым озером стал образовываться едкий туман, оседающий на всех поверхностях.

Расстояние от кислотонакопителя до города — 27 км. В этом радиусе находятся крымские села Перекоп и Суворово, и несколько украинских.

Если вокруг завода провести окружность радиусом 27 км, в нее попадут украинские села Червоный Чабан, Ставки, Александровка, Гавриловка, Макаровка, Мирное, Полевое, Первоконстантиновка, Григоровка, Павловка, Строгановка, Ивановка.

В зависимости от направления ветра, выбросы из «Крымского Титана» могут дойти и до райцентра — Чаплинки.

Если посмотреть на спутниковую карту, видно, что вокруг завода по обе стороны границы раскинулись бесконечные поля и фермерские хозяйства. Выбросы уже уничтожили зелень в округе Армянска. Жители Херсонской области тоже жалуются на ржавчину, проблемы с органами дыхания.

Спасти огромные площади вокруг «Крымского Титана» может разбавление кислоты в накопителе водой.

Но сегодня на встрече с жителями Армянска Сергей Аксенов признал: за четыре года с момента перекрытия канала кислотонакопитель потерял 30 млн кубометров воды. Такого ее количества нет не только на севере Крыма — свободных объемов нет на всем полуострове.

Сейчас, по словам Аксенова, специалисты прикидывают, как поведет себя накопитель, если кислоту разбавить соленой морской водой из соседнего Каркинитского залива. Но даже если химическая реакция не будет агрессивной - на наполнение озера понадобится, напомним, не менее семи месяцев. Ведь сначала к накопителю от залива надо проложить трубы, а потом ждать пока он наполнится. Темпы — примерно 60 тысяч кубов воды в сутки.

Акснов говорит, что кислотное озеро «оголилось» впервые за 20-25 лет. Но, судя по публикациям украинских СМИ 5-7 летней давности, вредные выбросы в Армянске давно стали обыденностью.

В 2011 году издание perekop.ru сообщало, что площадь накопителей кислот и шлама на «Крымском титане» достигает 42 кв. км, но заводу Фирташа этого мало. Остро стоит и проблема с утилизацией фосфогипса – одного из токсичных отходов химического производства.

По данным ресурса «Перекоп» за 2012 год, «Крымский титан» содержит пять мест удаления отходов (МУО), в том числе и кислотонакопитель в северо-западной части Сиваша. Согласно принятой классификации, всем им присвоена высшая категория экологической опасности – «Г», т.е. «чрезвычайно опасное хранилище».

В том же году Красноперекопск.нет писал, что на территории основной промышленной площадки «Крымского Титана» насчитывается 290 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. В Армянске, по данным издания, уже тогда отмечалось превышение максимально-разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли до 1,6 ПДК, по фтористому водороду до 2,9 ПДК, по аммиаку – 1,6 ПДК. Похожая картина наблюдалась и в соседнем Красноперекопске.

Весной 2012 года Управление статистики в Крыму сообщало, что почти половина всех выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу от стационарных источников в Крыму приходится на завод «Крымский Титан» (41,5% ). Армянск признан самым загрязнённым городом Крыма – 3,4 тыс тонн выбросов только за первый квартал. Основным загрязняющим веществом «Крымского Титана» назван фтористый водород.

В 2013 году Генпрокуратура Украины потребовала от «Крымского Титана» возместить государству 3,6 млн грн за загрязнение атмосферного воздуха.

В общем, ничего нового. Правда, тогда это был фтористый водород, а сейчас – сернистый ангидрид. И тогда в северном Крыму не было таких проблем с водой.

Напоним: Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму.

Ранее по теме: Оккупанты ищут способ доставки воды к кислотонакопителям, варианты уменьшения ядовитых выбросов завода не рассматриваются.