Берлин продолжит добиваться освобождения Сенцова
|10:15 05.09.2018
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|Крым
Немецкие депутаты утверждают, что постоянно поднимают вопрос украинских политзаключенных в диалоге с Москвой.
В Берлине готовы продолжать активные усилия для освобождения украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.
Об этом заявил председатель германского Бундестага Вольфганг Кубики в ходе встречи с замминистра иностранных дел Украины Еленой Зеркаль, сообщает пресс-служба МЗС, передает РБК Украина.
Кубики находится в Украине с рабочим визитом во главе парламентской делегации Бундестага.
Немецкие политики выразили обеспокоенность незаконным удерживанием Россией украинских граждан и подчеркнули, что постоянно поднимают этот вопрос в диалоге с Москвой.
Кроме того, немецкие депутаты заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подчеркнули, что попытка аннексии Крыма и оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей является очевидным нарушением международного права.
Кубики также заверил о поддержке ФРГ Украины на евроинтеграционном пути.
"Мы готовы поддерживать реформы в Украине ради того, чтобы ваша страна шла по пути к Евросоюзу", - сказал он
Зеркаль в свою очередь призвала немецкую сторону требовать от России неукоснительного исполнения международных судебных решений и резолюций ООН.
Напомним: Сенцов похудел до 72 кг.
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