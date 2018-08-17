Берлин продолжит добиваться освобождения Сенцова

10:15 05.09.2018 0 комментариев Крым

Немецкие депутаты утверждают, что постоянно поднимают вопрос украинских политзаключенных в диалоге с Москвой.

В Берлине готовы продолжать активные усилия для освобождения украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Об этом заявил председатель германского Бундестага Вольфганг Кубики в ходе встречи с замминистра иностранных дел Украины Еленой Зеркаль, сообщает пресс-служба МЗС, передает РБК Украина.

Кубики находится в Украине с рабочим визитом во главе парламентской делегации Бундестага.

Немецкие политики выразили обеспокоенность незаконным удерживанием Россией украинских граждан и подчеркнули, что постоянно поднимают этот вопрос в диалоге с Москвой.

Кроме того, немецкие депутаты заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подчеркнули, что попытка аннексии Крыма и оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей является очевидным нарушением международного права.

Кубики также заверил о поддержке ФРГ Украины на евроинтеграционном пути.

"Мы готовы поддерживать реформы в Украине ради того, чтобы ваша страна шла по пути к Евросоюзу", - сказал он

Зеркаль в свою очередь призвала немецкую сторону требовать от России неукоснительного исполнения международных судебных решений и резолюций ООН.

Напомним: Сенцов похудел до 72 кг.



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