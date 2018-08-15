Госдеп о переговорах Чавушоглу и Помпео

09:47 05.09.2018 0 комментариев Турция

Госдепартамент США прокомментировал телефонный разговор между госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, дело пастора Брансона и двусторонние отношения, передает Анадолу.

«Сегодня состоялся телефонный разговор между государственным секретарем Майклом Помпео и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны пришли к единому мнению, что любые атаки режима Асада на Идлиб неприемлемы и приведут к безрассудной эскалации напряженности. Кроме того госсекретарь (Помпео) отметил важность освобождения властями Турции пастора Брансона. Госсекретарь и министр иностранных дел условились продолжать переговоры относительно урегулирования общих озабоченностей и проблем», - сказано в сообщении. 

Напомним: Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.



Ещё на эту тему:

17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
16:04 20.08.2018
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
12:55 20.08.2018
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство
19:59 17.08.2018
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
08:02 17.08.2018
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
15:49 16.08.2018
Турция оспорит пошлины США в ВТО
10:09 16.08.2018
Вице-президент США Пенс призвал Турцию выпустить пастора Бронсона и не "испытывать терпение Трампа"
18:35 15.08.2018
Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста
11:05 15.08.2018
Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
20:12 14.08.2018
Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
12:51 30.08.2018
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан для обсуждения инфраструктурных и энергопроектов
17:57 29.08.2018
В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
17:21 05.09.2018
В Армении началась проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа
19:57 04.09.2018
В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка экс-начальником Полиции республики
14:59 03.09.2018
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня
19:37 29.08.2018
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
Все новости страны
Болгария Болгария
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
15:32 30.08.2018
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
Все новости страны
Греция Греция
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
Все новости страны
Грузия Грузия
18:42 05.09.2018
Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН
19:03 04.09.2018
Российских пропагандистов не впустили в Грузию
13:37 03.09.2018
В российских учениях в Абхазии участвуют дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан"
13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
11:30 05.09.2018
Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" заявила о подделке документов в деле о шпионаже
11:52 31.08.2018
Европарламент недоволен результатами реформ в Молдове
09:10 31.08.2018
Войска РФ снова проводят учения в непризнанном Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
15:33 05.09.2018
Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают
14:39 05.09.2018
Атомная подлодка США вошла в Средиземное море / Фото
15:54 04.09.2018
ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
15:27 04.09.2018
Политуправление Минобороны РФ займется пропагандой и борьбой с экстремизмом и наркоманией
Все новости страны
Румыния Румыния
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
16:47 04.09.2018
Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов для Молдовы
15:10 31.08.2018
В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины
10:58 31.08.2018
Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье
Все новости страны
Турция Турция
20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
09:47 05.09.2018
Госдеп о переговорах Чавушоглу и Помпео
16:20 04.09.2018
Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
20:35 03.09.2018
Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки
Все новости страны
Украина Украина
20:58 05.09.2018
Николаевские авиаремонтники займутся самолетами-амфибиями Бе-12
20:31 05.09.2018
ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море
19:36 05.09.2018
IFC завершила разработку ТЭО концессии портов Ольвия и Херсон и начала прием заявок от инвесторов
19:09 05.09.2018
МИД Украины просит мировое сообщество усилить давление на РФ из-за преследований крымских татар
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс