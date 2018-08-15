Госдепартамент США прокомментировал телефонный разговор между госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, дело пастора Брансона и двусторонние отношения, передает Анадолу.

«Сегодня состоялся телефонный разговор между государственным секретарем Майклом Помпео и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны пришли к единому мнению, что любые атаки режима Асада на Идлиб неприемлемы и приведут к безрассудной эскалации напряженности. Кроме того госсекретарь (Помпео) отметил важность освобождения властями Турции пастора Брансона. Госсекретарь и министр иностранных дел условились продолжать переговоры относительно урегулирования общих озабоченностей и проблем», - сказано в сообщении.

Напомним: Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.