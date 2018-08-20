Оккупанты решили "засудить" сразу всю крымскотатарскую семью
|09:20 05.09.2018
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|Крым
Во вторник, 4 сентября, в «Кировском районном суде» Крыма прошли заседания в отношении Заремы, Рианы и Зеккия Куламетовых, у которых накануне утром прошел обыск.
Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает ATR.
В ходе заседания «суд» признал Зеккия Куламетова, которому вменяют ст. 19.3 КоАП за «сопротивление полиции» во время обыска у него дома, виновным и присудили ему пять суток административного ареста.
Также «суд» вменял ему ст. 20.3 КоАП за публикацию поста в Facebook «с изображением запрещенной символики» летом 2018 года. «Судья» признал крымского татарина виновным и по этой статье, и присудил ему 10 суток административного ареста.
Таким образом, Зеккия Куламетов проведет в Белогорском ИВС 10 суток.
Зарему Куламетову «суд» оштрафовал на 1000 рублей по обвинению в «распространении запрещенной символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП) без изъятия средства правонарушения.
Судья вынес решение подвергнуть Риана Куламетову штрафу. Административное наказание в размере 1000 рублей без конфискации предмета.
Как сообщалось, В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что.
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