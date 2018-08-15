Украинские пограничники скорректировали работу на админгранице с Крымом из-за химических выбросов
|08:54 05.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Украинских пограничников на административной границе с оккупированным Крымом обеспечили средствами специальной защиты в связи с кислотными выбросами на заводе Крымский титан в Армянске.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Новое Время.
"В связи с данным происшествием мы скорректировали службу пограничных нарядов. В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие", - сказал он.
Кроме того, было увеличено количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу.
По словам Слободяна, Херсонский погранотряд продолжает нести службу на своих позициях, речи о передвижении пограничников вглубь материка не идет.
Напомним: Оккупанты ищут способ доставки воды к кислотонакопителям, варианты уменьшения ядовитых выбросов завода не рассматриваются.
Ещё на эту тему:
Оккупанты заговорили о программе переселения жителей Армянска
На ялтинском пляже нашли мертвого крокодила / Фото
Жители оккупированного Армянска опровергают версию с кислотонакопителем и покидают город / Видео
Как "ильменитовые схемы" убивают Северный Крым / Видео
Оккупанты ищут способ доставки воды к кислотонакопителям, варианты уменьшения ядовитых выбросов завода не рассматриваются
Оккупанты признали задержание украинского судна в Черном море
Оккупированный Армянск постигнет участь АПЛ «Курск»: правду никому не скажут, а городу дадут медленно умереть
В оккупированном Крыму катастрофически растет уровень преступности
Нацполиция в АР Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского маломерного судна
Авиакомпания "Победа" работающая в оккупированном Крыму в полтора раза подняла стоимость провоза багажа