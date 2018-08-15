Украинских пограничников на административной границе с оккупированным Крымом обеспечили средствами специальной защиты в связи с кислотными выбросами на заводе Крымский титан в Армянске.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Новое Время.

"В связи с данным происшествием мы скорректировали службу пограничных нарядов. В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие", - сказал он.

Кроме того, было увеличено количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу.

По словам Слободяна, Херсонский погранотряд продолжает нести службу на своих позициях, речи о передвижении пограничников вглубь материка не идет.

Напомним: Оккупанты ищут способ доставки воды к кислотонакопителям, варианты уменьшения ядовитых выбросов завода не рассматриваются.