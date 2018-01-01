Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал

08:25 05.09.2018 0 комментариев Румыния

Председатель комитета по вопросам Европейского союза немецкого Бундестага  Гюнтер Крихбаум считает неприемлемым поведение румынских политиков, представителей правящей в Румынии Социал-демократической партии Дариуса Вылкова и Ливиу Поп, сравнивших президента Румынии Клауса Йоханниса с Адольфом Гитлером.

Об этом немецкий политик заявил в интервью румынским СМИ, передает Укринформ.

«Недавние высказывания румынских политиков представляют собой грустный апогей диспута, во время которого политиками было потеряно чувство меры. Эти лица (Дариус Вылков – советник премьер-министра Румынии и Ливиу Поп – депутат румынского Сената – ред.) не соответствуют занимаемым должностям. Они перешли красную линию, в том числе и тогда, когда критиковали Германский форум, заявив, что он является продолжателем национал-социализма. Необходимо подчеркнуть, что использование свастики и других антиконституционных символов в Германии считаются преступлением. Наряду с этим, такое поведение свидетельствует о полном игнорировании истории», - заявил Крихбаум.

По его словам, «если правительство Румынии не дистанцировалось от таких высказываний и от такого поведения, можно только предполагать, что оно согласно с подобными заявлениями».

Крихбаум с сожалением отметил также, что  «такое поведение отрицательно влияет не только на двусторонние отношения между Румынией и Германией».

«Для предстоящего председательства Румынии в ЕС (первая половина 2019 года – ред.) – это весьма нехороший знак. Председательство, на мой взгляд, потерпело крах, даже не начавшись», - подытожил немецкий политик.

Несколькими днями ранее советник премьер-министра Румынии Дариус Вылков опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию президента Румынии Клауса Йоханниса, изобразив его в виде Адольфа Гитлера и сопроводив фотографию свастикой и надписью «Хайль, Йоханнис!».

А сенатор Ливиу Поп раскритиковал участие Йоханниса в работе Германского форума, назвав Форум продолжателем идей национал-социализма.

Напомним: Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии.



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