Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
|08:25 05.09.2018
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|Румыния
Председатель комитета по вопросам Европейского союза немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум считает неприемлемым поведение румынских политиков, представителей правящей в Румынии Социал-демократической партии Дариуса Вылкова и Ливиу Поп, сравнивших президента Румынии Клауса Йоханниса с Адольфом Гитлером.
Об этом немецкий политик заявил в интервью румынским СМИ, передает Укринформ.
«Недавние высказывания румынских политиков представляют собой грустный апогей диспута, во время которого политиками было потеряно чувство меры. Эти лица (Дариус Вылков – советник премьер-министра Румынии и Ливиу Поп – депутат румынского Сената – ред.) не соответствуют занимаемым должностям. Они перешли красную линию, в том числе и тогда, когда критиковали Германский форум, заявив, что он является продолжателем национал-социализма. Необходимо подчеркнуть, что использование свастики и других антиконституционных символов в Германии считаются преступлением. Наряду с этим, такое поведение свидетельствует о полном игнорировании истории», - заявил Крихбаум.
По его словам, «если правительство Румынии не дистанцировалось от таких высказываний и от такого поведения, можно только предполагать, что оно согласно с подобными заявлениями».
Крихбаум с сожалением отметил также, что «такое поведение отрицательно влияет не только на двусторонние отношения между Румынией и Германией».
«Для предстоящего председательства Румынии в ЕС (первая половина 2019 года – ред.) – это весьма нехороший знак. Председательство, на мой взгляд, потерпело крах, даже не начавшись», - подытожил немецкий политик.
Несколькими днями ранее советник премьер-министра Румынии Дариус Вылков опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию президента Румынии Клауса Йоханниса, изобразив его в виде Адольфа Гитлера и сопроводив фотографию свастикой и надписью «Хайль, Йоханнис!».
А сенатор Ливиу Поп раскритиковал участие Йоханниса в работе Германского форума, назвав Форум продолжателем идей национал-социализма.
Напомним: Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии.
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