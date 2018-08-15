Джемилев предупредил Турцию о провокациях российских спецслужб в оккупированном Крыму

07:59 05.09.2018 0 комментариев Крым

Российские спецслужбы намеревались организовать "экспертное" изучение ситуации на оккупированном полуострове с целью спровоцировать признание Турцией аннексии Крыма.

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, во время встречи с крымскотатарской и украинской диаспорами в Анкаре, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы получили информацию о том, что аналитический центр, который является близким к российской власти, собирается отправить группу экспертов в Крым для того, чтобы они будто проводили там определенные встречи, писали аналитические справки. Поскольку все это финансируется российской стороной, то уже можно говорить о том, что их выводы будут необъективными, абсолютно пророссийскими и передача ее турецкой стороне, имела бы цель, скорее всего, признание аннексии Крыма", - сказал Джемилев.

Он также сообщил, что о ситуации было сообщено в МВД Турции.

"Мы об этом говорили в министерстве внутренних дел Турции, предупредили их. Также будем поднимать этот вопрос завтра в Национальной разведывательной организации Турции", - сказал глава Меджлиса.

Он призвал не терять бдительности.

«Позиция Турции по Крыму и территориальной целостности Украины является чрезвычайно важной для нас. Сегодня во время официальных встреч было отмечено, что Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Но при этом хочу подчеркнуть, что нельзя успокаиваться, потому что российские спецслужбы не сидят на месте», - подчеркнул Джемилев.

Как известно, в ходе официального визита Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил министра внутренних дел Турции Сулейману Сойлу за принципиальную позицию относительно непризнания Крыма российским.

Напомним: Киев и Анкара договорились о сотрудничестве пограничников, гвардии, полиции и спасателей.



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