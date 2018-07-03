На учениях “Шторм-2018” отработали общие действия флота и авиации / Видео
|07:30 05.09.2018
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|Украина
Во время совместных командно-штабных учений “Шторм-2018” корабельные и катерные тактические группы ВМС ВС Украины выполнили ряд боевых упражнений, к которым была привлечена авиация.
Как сообщает MILITARY NAVIGATOR со ссылкой на телерадиостудию “Бриз” Минобороны, на первом этапе учений корабли отбивали нападение воздушного противника, роль которого исполняли Су-27 и Су-25, на втором – отрабатывались общие действия флота и авиации против воздушной группы противника.
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