Во время совместных командно-штабных учений “Шторм-2018” корабельные и катерные тактические группы ВМС ВС Украины выполнили ряд боевых упражнений, к которым была привлечена авиация.

Как сообщает MILITARY NAVIGATOR со ссылкой на телерадиостудию “Бриз” Минобороны, на первом этапе учений корабли отбивали нападение воздушного противника, роль которого исполняли Су-27 и Су-25, на втором – отрабатывались общие действия флота и авиации против воздушной группы противника.