Украина поднимет вопрос притеснений крымских татар на Генассамблее ООН
|21:10 04.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Украина будет поднимать на всех международных площадках, в том числе и на Генассамблее ООН, вопрос притеснений крымских татар, и всего проукраинского в оккупированном Россией Крыму.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с министром иностранных дел Норвегии Ине Сорейде пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.
"Стопроцентно будет поднят и будет, безусловно, одним из основных — вопрос оккупации Крыма, и не просто нарушения прав всех тех, кто протестует против российской оккупации, но и вопрос политических заключенных, всех тех, кто заключен из Крыма, всех тех, кто находится в российских тюрьмах, кто находится на территории оккупированного Крыма, кто находится на территории Донбасса”, - ответил Климкин на вопрос, будет ли подниматься на Генеральной ассамблее ООН вопрос притеснений крымских татар российской оккупационной властью в Крыму.
Министр отметил, что ныне на оккупированном полуострове происходит "тотальное притеснение всего проукраинского", о чем, по его словам, будет говорить в выступлении на Генассамблее ООН Президент и он лично во время встреч в рамках работы этой ассамблеи.
В то же время министр заверил, что вопрос Крыма будет подниматься на всех международных площадках всегда, Украина ежедневно информирует о ситуации на оккупированном полуострове международных партнеров, а также напомнил, что Украина подала международные судебные иски против РФ.
Напомним: На админгранице с временно оккупированным Крымом наблюдается нездоровый интерес к крымским татарам.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что
Из Крымскотатарского театра уволились все самые яркие артисты
Заява Голови Меджлісу у зв'язку з діями російської окупаційної влади по знищенню єдиного в світі кримськотатарського театру
На админгранице с временно оккупированным Крымом наблюдается нездоровый интерес к крымским татарам
Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют из оккупированного Крыма в Ростов
О ходе расследования гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка
Оккупанты в Крыму вызывают на допрос 62-летнюю крымскую татарку
У фигуранта «дела Веджие Кашка» ухудшилось самочувствие