Украина будет поднимать на всех международных площадках, в том числе и на Генассамблее ООН, вопрос притеснений крымских татар, и всего проукраинского в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с министром иностранных дел Норвегии Ине Сорейде пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Стопроцентно будет поднят и будет, безусловно, одним из основных — вопрос оккупации Крыма, и не просто нарушения прав всех тех, кто протестует против российской оккупации, но и вопрос политических заключенных, всех тех, кто заключен из Крыма, всех тех, кто находится в российских тюрьмах, кто находится на территории оккупированного Крыма, кто находится на территории Донбасса”, - ответил Климкин на вопрос, будет ли подниматься на Генеральной ассамблее ООН вопрос притеснений крымских татар российской оккупационной властью в Крыму.

Министр отметил, что ныне на оккупированном полуострове происходит "тотальное притеснение всего проукраинского", о чем, по его словам, будет говорить в выступлении на Генассамблее ООН Президент и он лично во время встреч в рамках работы этой ассамблеи.

В то же время министр заверил, что вопрос Крыма будет подниматься на всех международных площадках всегда, Украина ежедневно информирует о ситуации на оккупированном полуострове международных партнеров, а также напомнил, что Украина подала международные судебные иски против РФ.

Напомним: На админгранице с временно оккупированным Крымом наблюдается нездоровый интерес к крымским татарам.