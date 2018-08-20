В оккупированном Крыму крымского татарина Марлена Мустафаева осудили на 12 суток административного ареста за пост в соцсети.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает УНН.

"Судебное заседание окончено. Марлену Мустафаеву присудили 12 суток административного ареста", - говорится в сообщении.

Судебное заседание было открытым и длилось 15 минут. Мустафаеву вменяют ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В феврале 2017 Мустафаева уже арестовывали на 11 дней за пост от июля 2014 года во "ВКонтакте" с изображением символики Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России.

Напомним: В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что.