В оккупированном Крыму крымского татарина осудили на 12 суток за пост в соцсети
|20:52 04.09.2018
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму крымского татарина Марлена Мустафаева осудили на 12 суток административного ареста за пост в соцсети.
Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает УНН.
"Судебное заседание окончено. Марлену Мустафаеву присудили 12 суток административного ареста", - говорится в сообщении.
Судебное заседание было открытым и длилось 15 минут. Мустафаеву вменяют ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В феврале 2017 Мустафаева уже арестовывали на 11 дней за пост от июля 2014 года во "ВКонтакте" с изображением символики Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России.
Напомним: В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что.
Ещё на эту тему:
14:15 04.09.2018
В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что
В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что
06:55 04.09.2018
Из Крымскотатарского театра уволились все самые яркие артисты
Из Крымскотатарского театра уволились все самые яркие артисты
16:17 31.08.2018
Заява Голови Меджлісу у зв'язку з діями російської окупаційної влади по знищенню єдиного в світі кримськотатарського театру
Заява Голови Меджлісу у зв'язку з діями російської окупаційної влади по знищенню єдиного в світі кримськотатарського театру
13:59 31.08.2018
На админгранице с временно оккупированным Крымом наблюдается нездоровый интерес к крымским татарам
На админгранице с временно оккупированным Крымом наблюдается нездоровый интерес к крымским татарам
10:55 28.08.2018
Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют из оккупированного Крыма в Ростов
Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют из оккупированного Крыма в Ростов
14:19 23.08.2018
О ходе расследования гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка
О ходе расследования гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка
12:03 23.08.2018
Оккупанты в Крыму вызывают на допрос 62-летнюю крымскую татарку
Оккупанты в Крыму вызывают на допрос 62-летнюю крымскую татарку
09:47 22.08.2018
У фигуранта «дела Веджие Кашка» ухудшилось самочувствие
У фигуранта «дела Веджие Кашка» ухудшилось самочувствие