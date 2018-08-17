Сенцов похудел до 72 кг
|20:25 04.09.2018
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|Крым
Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме, похудел до 72 килограммов.
Об этом он рассказал в письме, передает УНН со ссылкой на сообщение активиста Алексея Гриценко.
“Держится бодро. Сдаваться не собирается и нас просит не сдаваться ни в коем случае. Похудел до 72 кг. Просит писать и рассказывать о том, что происходит, так как информацию получает только из писем. Читает Ремарка”, — написал активист в Facebook.
Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.
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