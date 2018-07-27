По факту приобретения особняка бывшим начальником Полиции Армении Владимиром Гаспаряном возбуждено уголовное дело.

Об этом NEWS.am сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы республики.

В нем, в частности, отмечено: «По материалам, подготовленным на основании статьи «Владимир Гаспарян за 200 тыс. долларов стал хозяином особняка стоимостью в 3 млн. долларов», опубликованной на информационном сайте «Hetq.am», в Специальной следственной службе Армении возбуждено уголовное дело по 1 пункту 3 части 178-ой статьи и 1 части 309 статьи Уголовного кодекса Армении – совершение мошенничества в особо крупных размерах и превышение должностными лицами официальных полномочий. Ведется следствие».

Напомним: Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня.