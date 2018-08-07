У Инкерманского завода марочных вин может появиться новый собственник

19:30 04.09.2018 0 комментариев Крым

Инкерманский завод марочных вин  планирует приобрести компания, ранее купившая завод шампанских вин «Новый Свет».

Инкерманский завод марочных вин планирует купить фирма «Южный проект» (Санкт-Петербург), которая ранее приобрела завод шампанских вин «Новый Свет».

Об этом ForPost сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Достигнута принципиальная договорённость о покупке „Инкермана”», — сказал собеседник ForPost.

Фирма «Южный проект» была создана в конце ноября 2017 года.

На тот момент единственным собственником этой структуры был банк «Россия», крупнейшими акционерами которого, по данным самого финучреждения, являются Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Ролдугин, Николай Шамалов, Михаил Шеломов, Татьяна Свитова. Ковальчука, Тимченко и других крупных бизнесменов.

Владимир Путин в апреле 2014 года назвал их «хорошими знакомыми, друзьями», за которых ему не стыдно.

В конце 2017 года ООО «Южный проект» приобрело 100% акций завода шампанских вин «Новый Свет». Стоимость сделки составила 1,55 млрд рублей.

Напомним: Оккупанты продали легендарное крымское предприятие «дочке» банка «Россия».



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