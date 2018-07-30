Российских пропагандистов не впустили в Грузию

19:03 04.09.2018 0 комментариев Грузия

Военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, член Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов и Алексей Токарев, которые направлялись в Тбилиси на совместный пропаганидистский медиа-форум, не пропущены в Грузию на границе.

Форум российских пропагандистов в Тбилиси проводится 4-7 сентября.

Организаторами форума, который запланирован в тбилисской гостинице «Вере-палас» при поддержке российского Фонда президентских грантов, выступают российский политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество», тбилисская газета «Грузия и мир».

Издатель последней – живущий в Москве Александр Чачия, награжденный Владимиром Путиным орденом Почета в 2014 году. 

Дмитрий Косырев, политический обозреватель «Россия сегодня» и участник Валдайского форума, в грузинских экспертных кругах считается одним из ярких представителей российского пропагандистского корпуса.

Военный обозреватель «ИТАР-ТАСС» полковник Виктор Литовкин недавно заявил в комментарии российскому изданию «Антимайдан», в частности, следующее: «НАТО для Грузии, Украины, Молдавии – погонщик, который держит у них перед носом морковку».

«То, что в роли главного финансиста выступает фонд Путина и в роли экспертов будут выступать государственные журналисты РФ, говорит о серьезности вопроса. Думаю, кроме общественного резонанса, свое отношение должны высказать и власти, так как это мероприятие нельзя рассматривать лишь в контексте свободы слова. Считаю, что мы становимся свидетелями одного из эпизодов информационной войны России против Грузии», заявляет руководитель Центра исследований экономической политики Нино Эвгенидзе в интервью "Эхо Кавказа".

Она считает мероприятие одним из элементов гибридной войны.

Напомним: Грузия внесла новый иск в Страсбургский суд против Российской Федерации.



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