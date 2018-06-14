Ввод первых блоков двух ТЭС в оккупированном Крыму перенесен на октябрь
|18:37 04.09.2018
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|Крым
Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков строящихся в оккупированном Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций (ТЭС) перенесен на октябрь.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, пишет ТАСС, передает Кafanews.
Ранее энергоблоки планировалось ввести в эксплуатацию в сентябре.
Напомним: Путину пообещали запустить турбины на ТЭС в Крыму в мае.
Ранее по теме: Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года.
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