Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков строящихся в оккупированном Крыму Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций (ТЭС) перенесен на октябрь.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, пишет ТАСС, передает Кafanews.

Ранее энергоблоки планировалось ввести в эксплуатацию в сентябре.

Напомним: Путину пообещали запустить турбины на ТЭС в Крыму в мае.

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