Оккупанты рассматривают два варианта борьбы с вредными выбросами из кислотонакопителя завода «Крымский титан» в Армянске.

Об этом сегодня, 4 сентября, журналистам сообщил «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

«Есть только два варианта развития событий. Первый, определяем состав воды из Каркинитского залива на содержание хлоридов, какое взаимодействие может быть с кислотной средой, которая накопилась, чтобы не ухудшить ситуацию, – сказал Аксёнов. – Если состав воды из залива подойдёт для решения этой ситуации (то заливаем)».

Он добавил, что, по мнению специалистов, полная остановка производства и сброс в кислотонакопитель дополнительной воды резко улучшит ситуацию. При этом заливать кислотонакопитель можно только пресной водой и кроме как из Каркинитского залива взять её не откуда. Объём водоёма составляет порядка 30 млн куб. метров и на его заполнение может понадобиться до 5 месяцев.

Второй вариант, озвученный Аксёновым, – обработка кислотонакопителя специальными составами. «Второй вариант, это если вода не подходит, то будет обработка специальными составами, гашёная известь или ещё что-то. Какие вещества нужны, максимум в течение трёхдневного срока скажут химики».

Он назвал ситуацию нестандартной и заверил, что реальную информацию никто скрывать от населения не собирается. Вся информация будет публиковаться в кратчайшие сроки.

Напомним: Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму.