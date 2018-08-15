Оккупанты ищут способ доставки воды к кислотонакопителям, варианты уменьшения ядовитых выбросов завода не рассматриваются
|18:10 04.09.2018
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|Крым
Оккупанты рассматривают два варианта борьбы с вредными выбросами из кислотонакопителя завода «Крымский титан» в Армянске.
Об этом сегодня, 4 сентября, журналистам сообщил «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.
«Есть только два варианта развития событий. Первый, определяем состав воды из Каркинитского залива на содержание хлоридов, какое взаимодействие может быть с кислотной средой, которая накопилась, чтобы не ухудшить ситуацию, – сказал Аксёнов. – Если состав воды из залива подойдёт для решения этой ситуации (то заливаем)».
Он добавил, что, по мнению специалистов, полная остановка производства и сброс в кислотонакопитель дополнительной воды резко улучшит ситуацию. При этом заливать кислотонакопитель можно только пресной водой и кроме как из Каркинитского залива взять её не откуда. Объём водоёма составляет порядка 30 млн куб. метров и на его заполнение может понадобиться до 5 месяцев.
Второй вариант, озвученный Аксёновым, – обработка кислотонакопителя специальными составами. «Второй вариант, это если вода не подходит, то будет обработка специальными составами, гашёная известь или ещё что-то. Какие вещества нужны, максимум в течение трёхдневного срока скажут химики».
Он назвал ситуацию нестандартной и заверил, что реальную информацию никто скрывать от населения не собирается. Вся информация будет публиковаться в кратчайшие сроки.
Напомним: Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму.
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