Командующие ВМС Украины и ВМС Турецкой Республики обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе
|17:44 04.09.2018
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|Украина
3 сентября в ходе визита в Украину делегация командующего Военно-Морских Сил Турецкой Республики посетила ВМС ВС Украины.
Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.
В рамках визита проведена протокольная встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом Аднаном Озбалом.
Руководители флотов обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, определили первоочередные направления военного сотрудничества в военно-морской сфере.
Руководитель вида ВС Украины поблагодарил турецкого коллегу за поддержку и сообщил делегации о перспективах развития украинских ВМС. В завершение мероприятия состоялся обмен сувенирами.
Запланировано посещение делегацией командующего ВМС Турецкой Республики фрегата «Гетман Сагайдачный», малых бронированных артиллерийских катеров и Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия».
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