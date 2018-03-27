3 сентября в ходе визита в Украину делегация командующего Военно-Морских Сил Турецкой Республики посетила ВМС ВС Украины.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.

В рамках визита проведена протокольная встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом Аднаном Озбалом.

Руководители флотов обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, определили первоочередные направления военного сотрудничества в военно-морской сфере.

Руководитель вида ВС Украины поблагодарил турецкого коллегу за поддержку и сообщил делегации о перспективах развития украинских ВМС. В завершение мероприятия состоялся обмен сувенирами.

Запланировано посещение делегацией командующего ВМС Турецкой Республики фрегата «Гетман Сагайдачный», малых бронированных артиллерийских катеров и Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия».