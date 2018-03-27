Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его турецкий коллега Сулейман Сойлу во вторник, 4 сентября, в Анкаре подписали декларацию о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, незаконной переправкой мигрантов и торговлей людьми, киберпреступностью и др.

"Документ предусматривает сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, незаконной переправкой мигрантов и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием средств, полученных преступным путем, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью", - сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает Интерфакс-Украина.

А.Аваков отметил, что Украина поддерживает Турцию во всех видах борьбы с терроризмом.

"У нас была очень содержательная встреча по вопросу взаимодействия в борьбе с таким видом преступлений. А декларация, которую мы подписали сегодня, обеспечит лучшее сотрудничество", - отметил он.

Глава МВД Украины также проинформировал о договоренностях с Турцией в военной сфере:

"Есть договора о сотрудничестве пограничников, гвардии, полиции и спасателей. А также я благодарю за сотрудничество в военной сфере. Сейчас мы реализуем крупный проект по модернизации вертолетов Ми-17. Это будет 18 вертолетов".

Министр внутренних дел Турции напомнил, что уже была встреча с А.Аваковым в Киеве.

"Турция поддерживает процесс реформ, который продолжается в Украине, и будет продолжать поддерживать. Кроме того, сегодня были достигнуты договоренности в сотрудничестве нашей береговой охраны и украинских пограничников. Мы решили развивать сотрудничество в этом направлении, потому что в этих вопросах важно партнерство стран", - отметил С.Сойлу.

В свою очередь, первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин подписал меморандум о сотрудничестве между Нацполицией Украины и Главным управлением безопасности Турции. Документ предусматривает, в частности, обмен информацией между странами в правоохранительной сфере и программы повышения квалификации полицейских.

Напомним: При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО.