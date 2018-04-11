Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов для Республики Молдова, 96,5% бензина и 83,8% дизельного топлива в первой половине текущего года были импортированы из Румынии.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объясняет эту тенденцию присутствием на местном рынке нефтяных компаний, которые обладают нефтеперерабатывающими заводами в Румынии, а также короткой дистанцией, что позволяет импорт автотранспортом по относительно низкой цене, передает moldpres, сообщает allmoldova.

В докладе НАРЭ указано, что 13,42% от импорта дизельного топлива поступает из Российской Федерации и 1,39% - из Болгарии. Молдова покрывает 2,65% от потребления бензина из Словакии и незначительный объем из Беларуси.

Импорт сжиженного газа производится из четырех стран: Российской Федерации, Румынии, Казахстана и Беларуси. В случае сжиженного газа лидирующую позицию занимает Российская Федерация, доля которой составляет 72,85%. Эта тенденция объясняется тем, что продажные цены сжиженного газа из России ниже, за ней следуют Румыния – 18,57%, Казахстан – 8,02% и Беларусь – 0,57%, также показывают данные НАРЭ.

В первом полугодии текущего года, на рынок нефтепродуктов было импортировано 257,5 тыс. тонн дизельного топлива, 80,1 тонн бензина, и 34,2 тонн сжиженного газа.

Национальное агентство по регулированию в энергетике также отмечает, что средняя импортная цена на бензин в первом полугодии увеличилась на 12,8%, а дизельного топлива - на 10,6%.

Напомним: Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной.