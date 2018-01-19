Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
|16:20 04.09.2018
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|Турция
Жители сирийской провинции Идлиб, обеспокоенные возможной операцией армии режима Башара Асада и его сторонников, ожидают помощи Турции в вопросе обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Мирные жители Идлиба, в частности, призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации и защитить их тем самым от режима Асада и его сторонников.
Житель Идлиба Абдуррахман Омер сказал агентству «Анадолу», что возможная операция армии режима Асада и его сторонников вызовет волну миграции в регионе.
«Думаю, оппозиции удастся отразить атаку войск режима Асада. Очень надеемся, что Турция окажет поддержку оппозиции в этот критический период», - сказал Омер.
Другой житель Идлиба Ахмет Аллуш рассказал, что население провинции с утра до вечера обсуждает возможную операцию армии режима Асада в регионе.
«Ситуация очень серьезная и опасная. Возможная операция вызовет волну миграции из Идлиба в Турцию. В регионе есть те, кто не приемлет консенсуса с режимом Асада. Надеемся на то, что Турция разрушит планы режима Асада и обеспечит безопасность и стабильность в регионе», - сказал Аллуш.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
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