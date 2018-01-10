ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.

Днем российские истребители нанесли удары по западу Идлиба и северу провинции Хама.

Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы "Хмеймим", нанесли 20 ударов», - сообщает сайт вооружённой сирийской оппозиции.

Бомбардировки продолжаются, данных о погибших и раненых пока нет.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Напомним: 25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море.