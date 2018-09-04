Политуправление Минобороны РФ займется пропагандой и борьбой с экстремизмом и наркоманией

15:27 04.09.2018 0 комментариев Россия

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) Минобороны России, о создании которого было объявлено 30 июля, займется борьбой с экстремизмом и наркоманией, а также разъяснением военным политики российских властей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект положения об управлении, передает Новая Газета.

Одной из главных задач ГВПУ, согласно тексту проекта, будет организация военно-политической пропаганды и агитации среди военнослужащих — от рядовых до высших командиров. 

Сотрудники управления будут проводить разъяснительную работу с военнослужащими по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и «реализации избирательных прав». ГВПУ также будет организовывать «социологические исследования для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

ГВПУ будет контролировать работу и предоставлять субсидии СМИ, принадлежащим Минобороны, — телеканалу «Звезда» и газете «Красная звезда». Управление займется организацией их редакционной деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов».

Кроме этого, сотрудники управления будут заниматься борьбой с торговлей наркотиками среди военных и принимать меры по «предупреждению экстремизма» среди войск, для чего изучат информацию о «религиозной обстановке» в воинских коллективах.

О создании ГВПУ на базе управления по работе с личным составом (ГУРЛС) стало известно в конце июля. Управление возглавил заместитель министра обороны, бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов. ГВПУ будет формироваться в три этапа до 1 марта 2019 года и состоять из семи управлений, военно-геральдической службы и направления воинской дисциплины и профилактики правонарушений

В интервью ТАСС Картаполов заявлял, что целью управления является «формирование воина-государственника — надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества — государственности, духовности и патриотизма». 



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