Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму

14:59 04.09.2018 0 комментариев Крым

Украина (точнее, "схемщики"), к сожалению, действительно имеет прямое отношение к экологическим катастрофам в Северном Крыму.

Но дело не в воде (отсутствие осадков действительно привело к пересыханию отгороженной для  сброса отходов части Сиваша площадью 42кв км, и попаданию в воздух кислотной пыли, которая превратилась в туман - эта тема используется для восстановления поставок воды по северо-крымскому каналу), пишет на своей странице в  facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко

Дело в том, что завод "Титан" продолжает работать на украинском ильмените из Житомирщины (далее - одесский порт - турецкий порт самсун по фиктивному контракту, оттуда перевалка - и Керчь).

Если соответствующие органы, которым уже давно все известно, перекроют этот канал поставок сырья на оккупированную территорию - причина экологических катастроф исчезнет, советует эксперт.

Больше нечего комментировать.

Откройте "черный список" морских нарушителей, делая поиск в браузере по слову " ильменит ", получите результат нескольких лет раследований.

Напомним: В Херсонской области в воздухе обнаружены токсичные промышленные вещества.

Ранее по теме: Джемилев: Завод в Крыму получает сырье с материковой Украины.

 



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