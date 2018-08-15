Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму
|14:59 04.09.2018
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|Крым
Украина (точнее, "схемщики"), к сожалению, действительно имеет прямое отношение к экологическим катастрофам в Северном Крыму.
Но дело не в воде (отсутствие осадков действительно привело к пересыханию отгороженной для сброса отходов части Сиваша площадью 42кв км, и попаданию в воздух кислотной пыли, которая превратилась в туман - эта тема используется для восстановления поставок воды по северо-крымскому каналу), пишет на своей странице в facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко,
Дело в том, что завод "Титан" продолжает работать на украинском ильмените из Житомирщины (далее - одесский порт - турецкий порт самсун по фиктивному контракту, оттуда перевалка - и Керчь).
Если соответствующие органы, которым уже давно все известно, перекроют этот канал поставок сырья на оккупированную территорию - причина экологических катастроф исчезнет, советует эксперт.
Больше нечего комментировать.
Откройте "черный список" морских нарушителей, делая поиск в браузере по слову " ильменит ", получите результат нескольких лет раследований.
Напомним: В Херсонской области в воздухе обнаружены токсичные промышленные вещества.
Ранее по теме: Джемилев: Завод в Крыму получает сырье с материковой Украины.
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