Украина (точнее, "схемщики"), к сожалению, действительно имеет прямое отношение к экологическим катастрофам в Северном Крыму.

Но дело не в воде (отсутствие осадков действительно привело к пересыханию отгороженной для сброса отходов части Сиваша площадью 42кв км, и попаданию в воздух кислотной пыли, которая превратилась в туман - эта тема используется для восстановления поставок воды по северо-крымскому каналу), пишет на своей странице в facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко,



Дело в том, что завод "Титан" продолжает работать на украинском ильмените из Житомирщины (далее - одесский порт - турецкий порт самсун по фиктивному контракту, оттуда перевалка - и Керчь).

Если соответствующие органы, которым уже давно все известно, перекроют этот канал поставок сырья на оккупированную территорию - причина экологических катастроф исчезнет, советует эксперт.



Больше нечего комментировать.

Откройте "черный список" морских нарушителей, делая поиск в браузере по слову " ильменит ", получите результат нескольких лет раследований.

Напомним: В Херсонской области в воздухе обнаружены токсичные промышленные вещества.

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