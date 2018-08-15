Россия уже перешла красную линию. Украина будет вынуждена воевать. - Чубаров
|14:40 04.09.2018
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|Крым
Мировое сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы предотвратить начало войны, которую может развязать президент РФ Владимир Путин.
Об этом в эфире передачи Aqşam на телеканале ATR заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Украина должна готовиться к войне. Все ее партнеры должны просто осознавать, что Россия уже перешла красную линию. Украина будет вынуждена воевать. Для того, чтобы не дать этому перейти в глобальную катастрофу, мир должен сделать все, чтобы поставить сейчас, до войны, Путина на свое место. Путин — классический гопник. Он понимает, что попал уже в передрягу, из которой у него нет выхода», — сказал Чубаров.
Напомним: Оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря.
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