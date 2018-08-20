В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что
|14:15 04.09.2018
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|Крым
Обыск в г. Старый Крым в оккупированном Крыму завершился. Абдуллу Якубова после обыска не задержали.
По словам крымского татарина, в постановлении силовиков говорилось о том, что обыск проводится по «делу» Марлена Мустафаева. Накануне в его доме также проходил обыск, сейчас Мустафаев задержан, сообщает ATR.
Кроме того, стало известно, что сегодня в 15.00 часов в «Кировском районном суде» пгт. Кировское будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану. В чем подозреваются мать и дочь пока неизвестно.
В доме, где по факту проживают Куламетовы, обыск продолжается.
Напомним: Крымские правозащитники заявили о похищении крымскотатарской активистки.
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