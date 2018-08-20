Обыск в г. Старый Крым в оккупированном Крыму завершился. Абдуллу Якубова после обыска не задержали.

По словам крымского татарина, в постановлении силовиков говорилось о том, что обыск проводится по «делу» Марлена Мустафаева. Накануне в его доме также проходил обыск, сейчас Мустафаев задержан, сообщает ATR.

Кроме того, стало известно, что сегодня в 15.00 часов в «Кировском районном суде» пгт. Кировское будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану. В чем подозреваются мать и дочь пока неизвестно.

В доме, где по факту проживают Куламетовы, обыск продолжается.

Напомним: Крымские правозащитники заявили о похищении крымскотатарской активистки.