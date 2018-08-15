Украинское рыболовецкое судно ЯОД-2105 осуществляло «незаконный промысел» вблизи оккупированного Крыма.

Это стало причиной задержания, пояснили Крым Информу в Пограничном управлении ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю.

«27 августа 2018 года северо-западнее мыса Урет пограничным сторожевым кораблем «Аметист» ПУ ФСБ России по Республике Крым задержано украинское рыболовецкое судно ЯОД-2105 (порт приписки Вилково), осуществлявшее незаконный промысел водных биологических ресурсов в российской исключительной экономической зоне без разрешительных документов», – сообщили в ведомстве.

По данным пограничников, на борту судна находилось четыре гражданина Украины – жители Одесской области. В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов в «исключительной экономической зоне Российской Федерации».

«На шхуне имелись орудия промысла камбалы-калкана: ставные сети, приспособления для выборки сетей и последующей транспортировки улова. Рыболовецкое судно доставлено в порт Севастополь», – добавили в Погрануправлении.

Ранее: Нацполиция в АР Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского маломерного судна.