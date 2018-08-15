Оснований для введения режима ЧС нет, но детей из Армянска решили вывезти
|13:25 04.09.2018
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|Крым
Все дети из Армянска на севере оккупированного Крыма, где концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, будут вывезены в санатории.
Об этом сообщил журналистам «глава» оккупированногоКрыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.
«Ответственно заявляю, что здоровью и жизни граждан ничто не угрожает. Однако для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска школьного возраста, дошкольного возраста – с мамами, объявить каникулы и отправить отдыхать в крымские санатории», – заявил глава республики.
Аксенов отметил, что дети будут отдыхать в санаториях за счет государства. Для организации вывоза детей создан оперативный штаб.
«При этом оснований для введения режима ЧС нет. Но с целью стабилизации ситуации и чтобы исключить всякое паразитирование, объявляем каникулы на две недели с сегодняшнего дня для школьников Армянска и для детских садов», – добавил Аксёнов.
Титановый завод, из-за кислотонакопиталя которого произошло превышение концентрации сернистого ангидрида, остановлен на две недели по решению властей. Все сотрудники завода получат месячную зарплату в полном объеме.
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