Все дети из Армянска на севере оккупированного Крыма, где концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, будут вывезены в санатории.

Об этом сообщил журналистам «глава» оккупированногоКрыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

«Ответственно заявляю, что здоровью и жизни граждан ничто не угрожает. Однако для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска школьного возраста, дошкольного возраста – с мамами, объявить каникулы и отправить отдыхать в крымские санатории», – заявил глава республики.

Аксенов отметил, что дети будут отдыхать в санаториях за счет государства. Для организации вывоза детей создан оперативный штаб.

«При этом оснований для введения режима ЧС нет. Но с целью стабилизации ситуации и чтобы исключить всякое паразитирование, объявляем каникулы на две недели с сегодняшнего дня для школьников Армянска и для детских садов», – добавил Аксёнов.

Титановый завод, из-за кислотонакопиталя которого произошло превышение концентрации сернистого ангидрида, остановлен на две недели по решению властей. Все сотрудники завода получат месячную зарплату в полном объеме.

Напомним: Оккупированный Армянск постигнет участь АПЛ «Курск»: правду никому не скажут, а городу дадут медленно умереть.