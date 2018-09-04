Оккупированный Армянск постигнет участь АПЛ «Курск»: правду никому не скажут, а городу дадут медленно умереть
|12:59 04.09.2018
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|Крым
Работа филиала химического завода «ООО Титановые инвестиции» (бывшее название — «Крымский титан») будет приостановлена на две недели.
Об этом, как передает РИА Новости, сообщил, так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов на межведомственном совещании в Армянске, передает Новая Газета.
Хотя, по данным жителей Армянска, пожаловавшихся на выброс, неприятный запах в воздухе появился в ночь на 24 августа, Аксенов заявил, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида была превышена только в ночь на 4 сентября — из-за погодных условий.
Начиная с 24 августа жители Армянска, а также близлежащих Красноперекопска и Джанкоя стали публиковать в соцсетях фотографии, на которых виден маслянистый налет на домах и деревьях.
В начале сентября о превышении концентрации вредных веществ в атмосфере заявили уже в Херсонской области Украины.
Хотя жители сообщали, что все металлические предметы окисляются и чернеют, а у некоторых жителей возникает аллергическая реакция, Аксенов после посещения Армянска в начале не увидел причин останавливать работу завода «Титан».
3 сентября издание «Примечания» сообщило о намерении местных жителей выходить на митинги.
И многие уже начали поговаривать о том, что Армянск постигнет участь АПЛ «Курск»: правду никому не скажут, а городу дадут медленно умереть.
Напомним: Для предотвращения экологического бедствия в оккупированном Крыму нужно останавливать заводы а не ждать воду с Украины.
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