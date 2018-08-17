49% россиян ничего не знают о политзаключенных, 38% из тех кто в курсе хотят оставить Сенцова в тюрьме
|12:43 04.09.2018
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|Крым
Согласно опросу Левада-центра, 49% россиян ничего не знают о ситуации, связанной с голодовкой незаконно осужденного в РФ украинского политзаключенного.
38% тех респондентов, кто в курсе ситуации, считают, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов и другие украинцы, осужденные в России, должны продолжать находиться в заключении.
Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центра, сообщает LIGA.net.
49% россиян ничего не знают о ситуации, связанной с голодовкой Сенцова.
54% из тех респондентов, кто знает об этой ситуации (51% от всех опрошенных), считают, что оптимальным решением был бы обмен Сенцова и украинцев, осужденных в РФ, на россиян.
8% опрошенных (кто в курсе ситуации, - ред.) ответили что приемлемым вариантом было бы освобождение от ответственности только одного Сенцова.
Опрос проводился 23-30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
Напомним: Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza.
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