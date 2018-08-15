В оккупированном Крыму продолжается катастрофический рост преступности, связанный с огромным количеством понаехавших "рашистов", а также с обнищанием населения.

Оккупанты пытаются скрыть пугающую статистику, но получается это плохо из-за несогласованных действий между разными ведомствами, пишет блогер Крымский бандеровец, передает Информационное Сопротивление.

Как показывает мировая практика, на подобных Крыму территориях чаще всего происходят вспышки преступности. Криминальный мир использует зоны нестабильности – в мутной воде легче рыбку ловить, говорится в статье "Крым.Реалии".

При этом разные ведомства оккупантов выдают иногда противоречащую информацию.

Например, в январе 2018 года российская Генпрокуратура сообщила о значительном росте преступности в оккупированных Крыму и Севастополе. Так, число зарегистрированных преступлений за 11 месяцев 2017 года увеличилось в Крыму на 56,1% – это самый высокий показатель в сравнении с регионами соседней России. В Севастополе число преступлений выросло почти на четверть – на 23,2%.

В апреле 2018 года начальник УМВД России по оккупированному Севастополю генерал-майор полиции Василий Павлов рассказал, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 14,8% – с 5703 до 4859.

В это же время органы статистики аннексированного Крыма сообщали, что за четыре месяца на территории полуострова зарегистрировано 7445 преступлений – это 107,4% к аналогичному периоду 2017 года. Еще значительнее выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – их совершено 1666 – 113,2% к прошлогоднему.

Крымский психолог Лариса Волошина отмечает, что российские реалии в аннексированном Крыму способствуют росту уровня преступности: «В криминальной психологии принято разделять преступления на корыстные и насильственные. В Крыму больше как раз последних. То есть в таком обществе принято решать конфликты с помощью силы. Алкоголизация населения и экономические неурядицы также этому способствуют. Если человек живет в плохой социальной обстановке и нуждается в деньгах, к тому же употребляет спиртное, то вероятность, что он распустит руки в какой-то ситуации, становится выше».

Напомним: В России начали платить за доносы.