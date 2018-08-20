84% собственников российских компаний готовы продать активы

11:50 04.09.2018 0 комментариев Россия

Согласно опросу аудиторско-консалтинговой группы EY, инвесторов пугает напряженность в отношениях между странами Запада и Россией. 

Всего 32% инвесторов готовы вложиться в проекты в России, а к частичной продаже своих активов готовы 84% российских собственников.

Об этом говорится в глобальном опросе аудиторско-консалтинговой группы EY "Барометр уверенности компаний", пишет ГОРДОН со ссылкой на РБК.

Исследование проводилось весной и совпало по времени с введением санкций США.

Партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов рассказал, что активнее всего в РФ продают малый и средний бизнес.

Инвесторов пугает напряженность в отношениях между странами Запада и Россией.

Из тех, кто готов избавиться от российского бизнеса, 33% хотят продать экономически неэффективные предприятия и 51% – активы, которые связаны с "риском прекращения деятельности".

Главным риском, угрожающим развитию бизнеса, 55% респондентов в России назвали геополитическую напряженность.

Также инвесторы обеспокоены изменением торговой политики и нестабильностью валютного курса.

Эксперты указывают на сокращение сумм и числа сделок по приобретению иностранными инвесторами российских активов из-за сложностей с оценкой инвестиционной привлекательности.

Сумма сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских компаний в первой половине 2018 года составила рекордные $13,5 млрд, однако само число сделок упало до десятилетнего минимума.

Количество сделок с приобретением российских активов иностранными компаниями снизилось на 15%, а по стоимости – на 11%.

Эксперты прогнозируют снижение активности на рынке слияний и поглощений.

Напомним: США внесло в санкционный список еще одну организацию из РФ.



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