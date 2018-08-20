84% собственников российских компаний готовы продать активы
|11:50 04.09.2018
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|Россия
Согласно опросу аудиторско-консалтинговой группы EY, инвесторов пугает напряженность в отношениях между странами Запада и Россией.
Всего 32% инвесторов готовы вложиться в проекты в России, а к частичной продаже своих активов готовы 84% российских собственников.
Об этом говорится в глобальном опросе аудиторско-консалтинговой группы EY "Барометр уверенности компаний", пишет ГОРДОН со ссылкой на РБК.
Исследование проводилось весной и совпало по времени с введением санкций США.
Партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов рассказал, что активнее всего в РФ продают малый и средний бизнес.
Инвесторов пугает напряженность в отношениях между странами Запада и Россией.
Из тех, кто готов избавиться от российского бизнеса, 33% хотят продать экономически неэффективные предприятия и 51% – активы, которые связаны с "риском прекращения деятельности".
Главным риском, угрожающим развитию бизнеса, 55% респондентов в России назвали геополитическую напряженность.
Также инвесторы обеспокоены изменением торговой политики и нестабильностью валютного курса.
Эксперты указывают на сокращение сумм и числа сделок по приобретению иностранными инвесторами российских активов из-за сложностей с оценкой инвестиционной привлекательности.
Сумма сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских компаний в первой половине 2018 года составила рекордные $13,5 млрд, однако само число сделок упало до десятилетнего минимума.
Количество сделок с приобретением российских активов иностранными компаниями снизилось на 15%, а по стоимости – на 11%.
Эксперты прогнозируют снижение активности на рынке слияний и поглощений.
Напомним: США внесло в санкционный список еще одну организацию из РФ.
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